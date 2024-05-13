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        Muğla'da 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:08 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:08
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        Muğla'da 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

        Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

        Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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