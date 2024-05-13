Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yelkenlisiyle 5 yıl önce çıktığı dünya turunu Datça'da tamamladı

        İstanbul'dan 5 yıl önce "Blue" isimli yelkenli tekneyle dünya turuna çıkan 51 yaşındaki Fatih Aksu, turu sonrası Datça'da çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yelkenlisiyle 5 yıl önce çıktığı dünya turunu Datça'da tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'dan 5 yıl önce "Blue" isimli yelkenli tekneyle dünya turuna çıkan 51 yaşındaki Fatih Aksu, turu sonrası Datça'da çiçeklerle karşılandı.

        Dünya turunu Datça'da tamamlayan Aksu, yelkenlisini limana demirledi. Datça Liman Başkanlığı, sosyal medya takipçileri ve kaptanlar tarafından karşılanan Aksu'ya kuru fasulye, pilav ikram edildi.​​​​​​​

        Aksu, AA muhabirine, 5 yıl 8 gün önce İstanbul'dan tek başına teknesi "Blue" ile dünya turuna çıktığını, Datça'da yolculuğunu tamamladığını söyledi.

        Yelkenli teknesiyle 35 bin deniz mili katettiğini dile getiren Aksu, seyahatinde geçtiği güzergahlar ve ülkeleri anlattı.

        Son olarak rotasını Datça'ya çevirdiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "Çok şükür sonunda ülkemdeyim. Bu rotayı, tarihleri ve ziyaret ettiğim ülkeleri paylaştım ve birçok insan bu deneyimimi takip etti. 5 yıldır bu teknede yaşıyorum ve yaşam tarzım, denizcilik ve maceraya olan tutkumla şekilleniyor. Her yerden ikmal yaparak, balık tutarak ve yerel halktan meyve sebze alarak yaşamımı sürdürdüm. Artık kıyı şehirlerinde de ihtiyaç olan her şeyi bulabiliyorsunuz ancak zaman zaman balık tutup yemek zorunda kaldığım da oldu. Benim gibi denizciliğe ve maceraya düşkün herkes bunu yapabilir. Ailem, maceraperest ruh halime alışkın ve bu yolculuğu takip ediyorlar. Bu bir çılgınlık değil, bu yolculuk hayal eden birçok insanın gerçekleştirmek istediği bir hayaldir. Ancak herkesin yapabileceği bir şey değildir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Poyraz bir hafta Marmara'da!
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Nihal Candan'ın eski sevgilisi Onur Apaydın'dan 14 sayfalık dilekçe: Örgütün işleyişini anlattı
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        1 tonluk boğa hakeme çarptı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 36. haftanın panoraması!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor

        Benzer Haberler

        "Marella Discovery" kruvaziyeri Marmaris'e geldi
        "Marella Discovery" kruvaziyeri Marmaris'e geldi
        Muğla'da 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
        Muğla'da 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu
        Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi
        1 kişinin öldüğü eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri villa ve orma...
        1 kişinin öldüğü eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri villa ve orma...
        Bodrum'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı
        Bodrum'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli yakalandı
        Bodrum FK bu kez kazanacak
        Bodrum FK bu kez kazanacak