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        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Fethiye'de başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:21
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        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Fethiye'de başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı.

        Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı Göcek açıklarında verildi.

        Organizasyonun ilk gününde yarışçılar, İz Kayası mevkisinde üçgen rotada mücadele etti.

        13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu katıldığı yelken yarışları, 17 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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