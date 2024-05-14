Bodrum'a "Seabourn Quest" ile 435 yolcu geldi
Bahamalar bayraklı "Seabourn Quest" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 435 yolcu getirdi.
Bahamalar bayraklı "Seabourn Quest" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 435 yolcu getirdi.
Dikili Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 198 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 435 yolcu ile 348 personel bulunduğu belirtildi.
İşlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, tarihi yerleri gezdi.
Geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
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