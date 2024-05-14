Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı

Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, bu kişinin cesedi dün ilçedeki Sarıyer mevkisinde bulunmuştu.

Kayıp Şaban A'nın (52) dün cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oğlu Mustafa A. ve kayınvalidesi Durkadın K. da gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulunmasıyla ilgili 3 olan gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

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