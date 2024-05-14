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        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulunmasıyla ilgili 3 olan gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:04
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        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e çıktı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulunmasıyla ilgili 3 olan gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

        Kayıp Şaban A'nın (52) dün cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oğlu Mustafa A. ve kayınvalidesi Durkadın K. da gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış, bu kişinin cesedi dün ilçedeki Sarıyer mevkisinde bulunmuştu.

        Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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