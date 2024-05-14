Antalya ve Muğla'daki fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Muğla'da belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 17 kadın kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bodrum ilçesinde "fuhuş, fuhşa aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

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