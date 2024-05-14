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        Antalya ve Muğla'daki fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:37 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:37
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        Antalya ve Muğla'daki fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bodrum ilçesinde "fuhuş, fuhşa aracılık, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Muğla'da belirlenen 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 17 kadın kurtarıldı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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