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        Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:57 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:57
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        Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde devrildi.

        Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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