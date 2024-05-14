Muğla'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde devrildi.
Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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