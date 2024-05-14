Galatasaray Başkan Adayı Batum, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği üyeleriyle buluştu

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Süheyl Batum, "Florya da satılır ama rayicine satılır ve biz oradan gelen parayla borcumuzu da öder, yeni bir arsa alır ve Galatasaray'ın geleceğini tehlike altına attırmayız." dedi.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu'nun ev sahipliğinde derneğin Bitez Mahallesi'ndeki lokalinde üyelerle buluşan Batum, kulübün Florya arazisini değerlendirme planı ve Riva projesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Seçimlere girebilmek için 3 Mayıs'ta listeleri vermek zorunda kaldıklarıyla ilgili sözlerini anımsatan Batum, aday olma nedenlerinden söz etti.

Gençken "Riva'mız var." dediklerini, daha sonra Galatasaray'ın borçlandığında Riva ile ilgili proje yapıldığını belirten Batum, "Dendi ki 'Çok borcumuz var. Riva'yı inşaat alanı yapıp, üstüne inşaatlar yapıp, bu borcumuzdan kurtulacağız.' Riva'da bana göre tarihin gördüğü en kötü sözleşmelerden birini yaptık. Her birimiz kendi mülkümüzü, arsamızı veriyor olsak yüzde 15-20 ile vermeyiz. 'Mümkün değil.' deriz, vermeyiz. Riva aynen böyle verildi. Sözleşmeleri burada." diye konuştu.

Projelerle ilgili yönetime sordukları sorulara cevap alamadıklarını savunan Batum, Florya arazisinde projeyi kulübün yapması durumunda 900 milyon dolar kazanılarak daha fazla kazanç elde edileceğini söyledi. Batum, şunları kaydetti: "Bir araya geldik, dedik ki 'Bu da giderse Galatasaray'ın geleceği gitti. Bunu sormamız lazım. Bu böyle olmaz. Belli sorular yönelttik. Yönetim 'Bunlar gizlilik ilkesi içerisindedir cevap verilemez.' dedi. Bunun üzerine ortaya çıkmaya karar verdik. Florya da satılır ama rayicine satılır ve biz oradan gelen parayla borcumuzu da öder, yeni bir arsa alır ve Galatasaray'ın geleceğini tehlike altına attırmayız. Çok mu zor, değil."