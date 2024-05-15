Dalaman'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ve veliler de katıldı.

Konuşmanın ardından şiir okundu, engelliler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dalaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Ortaokulu bahçesinde öğrenciler rehber öğretmenleri ile hazırladıkları gösterileri sundu.

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