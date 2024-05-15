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        Dalaman'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:13
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        Dalaman'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dalaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Ortaokulu bahçesinde öğrenciler rehber öğretmenleri ile hazırladıkları gösterileri sundu.

        Özel Eğitim Merkezi Müdürü Arif Uslu, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştırmayı görev edindiklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından şiir okundu, engelliler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri sergilendi.

        Etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ve veliler de katıldı.

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