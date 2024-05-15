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        Muğla'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

        Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:16
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        Muğla'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
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        Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

        Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, gazetecilere, öğrencilerle sporcularla ve gençlerle çok güzel bir katılım olduğunu söyledi.

        Buradaki programın ardından Açıkbaş, milli sporcular ve Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek, hafta kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette gençlerin gençlik haftasını kutlayan Akbıyık, Muğla'nın sporcu yetiştiren bir il olduğunu, 70'in üzerinde milli sporcu bulunduğunu ifade etti.

        Muğla'nın en çok yüzme, kano, yelken ve okçuluk branşlarında sporcu yetiştirdiğini, bu alanlarda ulusal ve uluslararası sporcuların bulunduğunu belirten Akbıyık, "Muğla'nın yüzünü ağartan çok başarılı sporcularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde uluslararası müsabakalarda temsil edeceksiniz. Sizler geleceğimizin teminatısınız, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

        Sporcularla bir süre sohbet eden Akbıyık, daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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