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        Fethiye'de 10 gündür kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:04 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:04
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        Fethiye'de 10 gündür kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        İlçede 5 Mayıs'ta evinden ayrılan Hasan Yıldırım'dan (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Yıldırım'ın son olarak Karagözler ile Kayaköy arasındaki ormanlık alan civarında görüldüğü belirlendi.

        Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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