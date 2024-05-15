Fethiye'de 10 gündür kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Yıldırım'ın son olarak Karagözler ile Kayaköy arasındaki ormanlık alan civarında görüldüğü belirlendi.

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