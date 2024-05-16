AK Parti Muğla milletvekillerinden çoklu kademeli kavşak açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla'ya yapılacak çoklu kademeli kavşakla çalışmalarının durdurulduğunun gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile görüştü.

Görüşmede; özellikle turizm sezonunda önemli bir sorun olan Muğla-Denizli-Marmaris çoklu kademeli kavşak yapım işi ele alındı.

Milletvekilleri Mete ve Otgöz; daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmüş ve kavşak projesinin ihale süreci tamamlanarak yer teslimi yapılmıştı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan milletvekilleri şunları ifade etti: "Kavşak çalışması başlanarak fore kazık çakma işlemleri halen devam etmektedir. Bununla birlikte inşaat alanındaki bir kısım arazinin kamulaştırma çalışmalarının hukuki süreci devam etmektedir. Muğla-Denizli yol ihalesi kapsamında yapımı devam eden kavşak çalışmasına yaz sezonuna girilmesi ve artan trafik yoğunluğu nedeni ile kontrollü olarak devam edilmekte olup bu dönemde çalışmalar Muğla-Kale yolunda ağırlıklı olarak devam edecektir. Turizm sezonunun bitimi ile ekim-kasım aylarından itibaren ana arter kapatılarak trafik yan yollara yönlendirilecek ve kavşak inşaatı hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Bir kısım sosyal medyada kavşak düzenlemesi iptal edildi, çalışmalar durduruldu şeklindeki algı operasyonları gerçeği yansıtmamaktadır."