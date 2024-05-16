Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor

"Bir Deniz, Bin Çocuk" projesi kapsamında Elazığ'dan Muğla'nın Datça ilçesinde gelen 40 depremzede çocuk denize girdi.

Proje kapsamında Mesudiye Mahallesi'ndeki Elly's Home Butik Otel ile Begonvillage Tatil Evlerince Elazığ'dan gelen 40 öğrencinin konaklama, yeme içme bedelleri ve diğer ihtiyaçları karşılandı.

Yaşları 12-13 arasındaki öğrenciler, ilk kez Datça'da deniz girmenin keyfini yaşadı.

Öğrencilere, denize girmeleri için gerekli ekipmanları temin edilerek cankurtaran ve yüzme hocaları da eşlik etti.