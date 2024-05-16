Ukrayna Antalya Başkonsolosu Voronin'den Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, Voronin ile Misyon Şefi Yardımcısı Konsolos Anatolii Maliuska'yı makamında ağırladı.

Voronin, Ukraynalı birçok vatandaşın yaşamak ve tatil yapmak için Muğla'yı tercih ettiğini, kültürel ve tarihi olarak iki ülkenin birbirine yakın olduğunu söyledi.

Antalya ve Muğla'nın Türk turizminin lokomotifleri olduğunu belirten Voronin, "Geçen yıl Türkiye'ye 2 milyon kadar Ukraynalı turist geldi. Bunların 300 bin kadarı Muğla bölgesini, 150 bin kadarı ise doğrudan Fethiye'yi ziyaret etti. Muğla'da özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin Ukraynalı misafirlere son derece iyi bir şekilde ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.