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        Ukrayna Antalya Başkonsolosu Voronin'den Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret

        Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:29
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        Ukrayna Antalya Başkonsolosu Voronin'den Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret
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        Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

        Karaca, Voronin ile Misyon Şefi Yardımcısı Konsolos Anatolii Maliuska'yı makamında ağırladı.

        Voronin, Ukraynalı birçok vatandaşın yaşamak ve tatil yapmak için Muğla'yı tercih ettiğini, kültürel ve tarihi olarak iki ülkenin birbirine yakın olduğunu söyledi.

        Antalya ve Muğla'nın Türk turizminin lokomotifleri olduğunu belirten Voronin, "Geçen yıl Türkiye'ye 2 milyon kadar Ukraynalı turist geldi. Bunların 300 bin kadarı Muğla bölgesini, 150 bin kadarı ise doğrudan Fethiye'yi ziyaret etti. Muğla'da özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin Ukraynalı misafirlere son derece iyi bir şekilde ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

        Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesini istediklerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini istediklerini ifade eden Karaca, Voronin'e Fethiye'nin eski dönemlerini gösteren bir tablo ile çeşitli yöresel ürünlerden oluşan set hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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