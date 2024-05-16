Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Ayrıca, soruşturma kapsamında 169 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 14 sentetik hap, 17 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 450 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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