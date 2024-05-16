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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı

        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:05
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı, cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 14 sentetik hap, 17 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 450 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı tutuklandı.

        Ayrıca, soruşturma kapsamında 169 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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