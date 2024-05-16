Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Merhum oyuncu Atilla Pekdemir anısına, engelli bireylerle boyama etkinliği yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, merhum tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir anısına engelli bireylerle ahşap boyama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merhum oyuncu Atilla Pekdemir anısına, engelli bireylerle boyama etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, merhum tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir anısına engelli bireylerle ahşap boyama etkinliği düzenlendi.

        Pekdemir'in kızı Didem Pekdemir, 2021'de kaybettiği babasının ölüm yıldönümü dolayısıyla, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Özel Eğitim Kursu'nda özel bireylerle bir araya geldi.

        Ortakent Mahallesi'ndeki kursa devam eden farklı yaşlardaki öğrenciler, katıldıkları ahşap boyama etkinliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

        Pekdemir, AA muhabirine, babasının anısına engelli bireylere destek olmak istediğini söyledi.

        Babasının karikatür de yaptığını ve oyunculuğun yanı sıra farkı birçok sanatsal yönünün olduğunu belirten Pekdemir, "Özel bireylerle bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Çok mutluyum. Babamın anısını en güzel bu şekilde yaşatacağımı düşünüyorum. Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

        Pekdemir, etkinliğin gerçekleştirilmesinde destek onlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 zanlı tutuklandı
        Muğla'da 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Ukrayna Antalya Başkonsolosu Voronin'den Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya...
        Ukrayna Antalya Başkonsolosu Voronin'den Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya...
        Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor
        Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor
        BODER Başkanı Dengiz: Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlar, uyanların hakla...
        BODER Başkanı Dengiz: Bodrum'da inşaat yasağına uymayanlar, uyanların hakla...
        Muğla'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis v...
        Muğla'da eski kız arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis v...