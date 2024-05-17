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        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 00:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:20
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        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        İlçede operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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