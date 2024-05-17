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        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:04
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        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kayıp Şaban A'nın (52) cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.

        Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmıştı. Şaban A'nın cesedi ilçedeki Sarıyer mevkisinde bulunmuş, olayla ilgili 5 şüpheli 14 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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