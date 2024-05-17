Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmıştı. Şaban A'nın cesedi ilçedeki Sarıyer mevkisinde bulunmuş, olayla ilgili 5 şüpheli 14 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Kayıp Şaban A'nın (52) cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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