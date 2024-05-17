Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde savaş gemisi TCG Zıpkın vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde savaş gemisi TCG Zıpkın vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kılıç sınıfı TCG Zıpkın hücumbot Marmaris Cruise Port Büyük İskele'ye demirledi.

        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşların yanı sıra öğrencilerinde gruplar halinde gemiyi ziyaret edeceği öğrenildi.

        Askeri gemi 10.00-17.00 saatlerinde üç gün boyunca ziyarete açık kalacak. Ziyaretlerden sonra hücumbot limandan ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Voleybolda Bodrumspor'da imzalar atılmaya başladı
        Voleybolda Bodrumspor'da imzalar atılmaya başladı
        Bodrum FK yine finale yürüyor
        Bodrum FK yine finale yürüyor
        Televizyon programındaki itirafla ortaya çıkan cinayetin şüphelileri adliye...
        Televizyon programındaki itirafla ortaya çıkan cinayetin şüphelileri adliye...
        Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu
        Depremzede çocuklar Datça'da denizle buluştu
        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sev...
        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı