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        Muğla'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Muğla'da 180 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:47 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:47
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        Muğla'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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        Muğla'da 180 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Muğla Müftülüğü bahçesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, burada yaptığı konuşmada, kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşları tebrik etti.

        Gidemeyenlere de nasip olmasını dileyen Çapçı, yolculukta ve ibadetinde en önemli hususun sabır ve tahammül olduğunu dile getirerek vatandaşlara sabır ve tahammüllü olmaları tavsiyesinde bulundu.

        Çapçı'nın konuşmasının ardından İl Vaizi Cüneyt Çakır dua etti.

        Okunan ilahiler, salavatlar ve tekbirler eşliğinde sevdikleri ile vedalaşan hacı adayları gözyaşları ile yola çıktı.

        Dalaman Havaalanına Muğla’nın dört bir yanından gelen hacı adayları rehber hocalardan gerekli talimatları aldıktan sonra, işlemlerin tamamlanmasının ardından Medine'ye uçtu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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