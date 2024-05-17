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        Muğla'da inşaat temelinde tarihi kalıntılar bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde apartman inşaatı için başlatılan temel atma kazısında, tarihi yapıya ait kalıntılara rastlanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:57
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        Muğla'da inşaat temelinde tarihi kalıntılar bulundu
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        Muğla'nın Milas ilçesinde apartman inşaatı için başlatılan temel atma kazısında, tarihi yapıya ait kalıntılara rastlanıldı.

        Hacı İlyas Mahallesi Güveçdede Caddesi üzerinde bir alanda apartman inşası için temel kazısı başlatıldı. Kazı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Milas Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.

        Alanda inceleme başlatan Milas Müze Müdürlüğü ekipleri, inşaat temelinde kurtarma kazısı başlattı. Kazı çalışmalarında tarihi bir yapıya ait kalıntılara ulaşıldı.

        Bölgede kurtarma kazısı ve tarihi yapının niteliğine ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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