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        Deprem'de hayatını kaybeden MSKÜ'lü öğrenciler anısına fidan dikildi

        Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri anısına fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 19:01 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:01
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        Deprem'de hayatını kaybeden MSKÜ'lü öğrenciler anısına fidan dikildi
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        Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybeden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri anısına fidan dikildi.

        Yamaç Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, depremde hayatını kaybeden 11 öğrenci için fidan dikilerek öğrencilerin ismi yazıldı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının depremde hayatını kaybeden öğrencilerin anısını yaşatmak olduğunu söyledi.

        Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülce Coşkun Şentürk de 6 Şubat'ta asrın felaketinin yaşandığını hatırlatarak, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi.

        Depremde 11 üniversite öğrencisini kaybettiklerini aktaran Şentürk, "Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin anısına kalıcı bir hatıra ormanı yapmak istedik. Onlar bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. 11 öğrencimiz için 11 fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

        Etkinliğe, MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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