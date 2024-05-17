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        GÜNCELLEME - Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:22 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:22
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        GÜNCELLEME - Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kayıp Şaban A'nın (52) cesedinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mehmet A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Durkadın K. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Seydikemer'de 50 gündür aranan Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış ve Şaban A'nın cesedi ilçedeki Sarıyer mevkiinde bulunmuştu. Olayla ilgili 5 şüpheli 14 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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