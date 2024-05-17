Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Muğla'da tamamlandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 22:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Muğla'da tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

        Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışlarda, 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu mücadele etti.

        Son gün gerçekleştirilen yarışların ardından sınıflarına göre kupa kazanan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

        IRC-1

        1- Wing Racing (Fırat Şahin)

        2- Magic Twelve (Taranov Maksim)

        3- Eker 40 (Alexey Chilikinv)

        IRC-2

        1- Olga (Gusev Boris)

        2- St. Anna (Vlas Kadetov)

        3- Fox-L (Aliaksandr Racheuski)

        IRC-3

        1- Hit Ten Ten (Alexsandr Perezhosin)

        2- Tokyo (Boris Burmentev)

        3- Avolare (Vladimir Oleynikov)

        IRC-4

        1- Space Jockey (Viktor Zakharov)

        2- Lettland (Igors Bukovskis)

        3- Ada Sailor (Ali Öztürk)

        IRCCHR-1

        1- Imagine (Siarhei Martynkou)

        2- Taurus 6 (Iurii Taperov)

        3- Petra (Savelii Tumanov)

        IRCCHR-2

        1- Storm Dancer (Gorbunov Pavel)

        2- Sita (Puzanov Igor)

        3- Esen Mila (Oleg Kuragin)

        IRCCHR-3

        1- Oiron (Andrei Morozov)

        2- Vega (Belkevich Maxim)

        3- Batukaan (Ilya Strakh)

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
        İran'da "satanizm" operasyonu
        İran'da "satanizm" operasyonu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Hükümlü kişi bazada yakalandı
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 3 kişi tu...
        GÜNCELLEME - Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 3 kişi tu...
        Deprem'de hayatını kaybeden MSKÜ'lü öğrenciler anısına fidan dikildi
        Deprem'de hayatını kaybeden MSKÜ'lü öğrenciler anısına fidan dikildi
        Muğla'da inşaat temelinde tarihi kalıntılar bulundu
        Muğla'da inşaat temelinde tarihi kalıntılar bulundu
        Muğla'da 24 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi
        Muğla'da 24 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi
        Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye oldu (2)
        Emekli Orgeneral Çetin Doğan, tahliye oldu (2)
        Muğla'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Muğla'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı