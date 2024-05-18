Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.
İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı.
Balık adamlar su altında Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.
Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş gazetecilere, her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Diktaş, gösteride renkli görüntüler yaşandığını anlattı.
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