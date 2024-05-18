Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:01 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

        İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı.

        Balık adamlar su altında Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.

        Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş gazetecilere, her yıl 19 Mayıs'ı deniz dibinde farklı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Diktaş, gösteride renkli görüntüler yaşandığını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Mücadelede dev heyecan!
        Mücadelede dev heyecan!
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 44 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum FK, Play-Off yarı finaline iddialı hazırlanıyor
        Bodrum FK, Play-Off yarı finaline iddialı hazırlanıyor
        Televizyon programındaki itirafla ortaya çıkan cinayetin şüphelileri adliye...
        Televizyon programındaki itirafla ortaya çıkan cinayetin şüphelileri adliye...
        Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Muğla'da tamamlandı
        Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Muğla'da tamamlandı
        GÜNCELLEME - Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 3 kişi tu...
        GÜNCELLEME - Muğla'da kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 3 kişi tu...