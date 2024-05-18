Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Diktaş, gösteride renkli görüntüler yaşandığını anlattı.

İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.