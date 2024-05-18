TCG Bora Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Bora vatandaşların ziyaretine açıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Bora vatandaşların ziyaretine açıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nda liman ziyaretleri kapsamında TCG Bora, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.
Gemiyi gün içerisinde çok sayıda vatandaş ziyaret etti.
Askeri gemiyi inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-302 botu, Bodrum Limanı'nda ziyarete açılacak.
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