TCG Bora Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-302 botu, Bodrum Limanı'nda ziyarete açılacak.

Gemiyi gün içerisinde çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

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