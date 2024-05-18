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        TCG Bora Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Bora vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 18.05.2024 - 20:10
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        TCG Bora Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Bora vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nda liman ziyaretleri kapsamında TCG Bora, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı.

        Gemiyi gün içerisinde çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

        Askeri gemiyi inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-302 botu, Bodrum Limanı'nda ziyarete açılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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