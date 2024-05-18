Bodrum açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirtilen can salındaki 5'i çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında başka bir operasyonda ise Sahil Güvenlik Mobil Botları ile Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik bot ve fiber karinalı tekne durduruldu. 4'ü çocuk 53 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.