Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise karada 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi​​​​​​​.

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