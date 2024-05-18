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        Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:12
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        Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi​​​​​​​.

        Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise karada 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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