Muğla'da gençler 19 Mayıs'ı kürek çekerek kutladı

Gençler etkinlik sonunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve görevli antrenörler eşliğinde kanolarına binen gençler gölde kano sürmenin mutluluğunu yaşadı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının Muğla'daki yurtlarında kalan 50 öğrencinin katıldığı "Yurdum Kampta" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.