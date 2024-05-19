Muğla Arıcılık Müzesi'nde asırlık gelenekler yaşatılıyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla Arıcılık Müzesi'nde arıcıların kullandığı asırlık malzemeler, günlük yaşamları ve bal yapımı ziyaretçilere maketlerle gösteriliyor.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından yaptırılan müzede, Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da bal üretiminde kullanılan asırlık malzemeler sergileniyor.

Müzeyi ziyaret edenler, şeffaf kovanlarda arıların bal üretimini izleyebiliyor.

MAYBİR Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, müzenin kuruluş amacının, geçmişten bugüne arıcılığın gelişimini göstermek olduğunu söyledi.

Ataların binbir zahmetle yaptığı arıcılığı bugüne kadar ulaştırdığını, kendilerinin de bu emanete sahip çıkmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Türk, "Arıcılık devam ettirilmesi ve ihmal edilmemesi gereken bir sektör. Arıcılık olmazsa tarım da zarar görür." dedi.

Geçmişte arıcılığının daha zor şartlarda yapıldığını belirten Türk, özellikle yakın mesafelere at ve eşekle yapılan göçlerin bugün kamyon ve tırlarla gerçekleştiğini kaydetti.

Türk, müzede geçmişten bugüne arıcılığın tüm tarihinin anlatıldığını dile getirerek, "Ben de buradaki temsili görsellerin birçoğunu yaşadım. Çekirdekten gelen arıcılar buradakileri biliyor. Şimdi bunlar güzel bir anı olarak kaldı." diye konuştu.

Muğla'nın çok derin izleri bulunan bir arıcılık geçmişi olduğunu aktaran Türk, bölgelerinde 1700'lü yıllarda bile arıcılık yapıldığını kaydetti.

Müzenin ziyaretçilerini arıcılık tarihinde yolculuğa çıkardığını belirten Türk, "Yeni neslin atalarının hangi şartlarda arıcılık yaptığını, arıcılığın zorluklarını müzede göstermek istedik. Bu yönüyle burası örnek bir müze. Çadır şartlarında atalarımız bu işe sahip çıktı. Şimdi bizim nesil de biraz daha iyi şartlarda sahip çıkıyor. Gelecek nesil de daha modern şartlarda arıcılığa sahip çıkacak." ifadelerini kullandı.