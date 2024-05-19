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        Muğla Arıcılık Müzesi'nde asırlık gelenekler yaşatılıyor

        DURMUŞ GENÇ - Muğla Arıcılık Müzesi'nde arıcıların kullandığı asırlık malzemeler, günlük yaşamları ve bal yapımı ziyaretçilere maketlerle gösteriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:02
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        Muğla Arıcılık Müzesi'nde asırlık gelenekler yaşatılıyor
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla Arıcılık Müzesi'nde arıcıların kullandığı asırlık malzemeler, günlük yaşamları ve bal yapımı ziyaretçilere maketlerle gösteriliyor.

        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından yaptırılan müzede, Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da bal üretiminde kullanılan asırlık malzemeler sergileniyor.

        Müzeyi ziyaret edenler, şeffaf kovanlarda arıların bal üretimini izleyebiliyor.

        MAYBİR Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, müzenin kuruluş amacının, geçmişten bugüne arıcılığın gelişimini göstermek olduğunu söyledi.

        Geçmişte arıcılığının daha zor şartlarda yapıldığını belirten Türk, özellikle yakın mesafelere at ve eşekle yapılan göçlerin bugün kamyon ve tırlarla gerçekleştiğini kaydetti.

        Ataların binbir zahmetle yaptığı arıcılığı bugüne kadar ulaştırdığını, kendilerinin de bu emanete sahip çıkmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Türk, "Arıcılık devam ettirilmesi ve ihmal edilmemesi gereken bir sektör. Arıcılık olmazsa tarım da zarar görür." dedi.

        - 1700'lü yıllardan beri arıcılık yapılıyor

        Türk, müzede geçmişten bugüne arıcılığın tüm tarihinin anlatıldığını dile getirerek, "Ben de buradaki temsili görsellerin birçoğunu yaşadım. Çekirdekten gelen arıcılar buradakileri biliyor. Şimdi bunlar güzel bir anı olarak kaldı." diye konuştu.

        Muğla'nın çok derin izleri bulunan bir arıcılık geçmişi olduğunu aktaran Türk, bölgelerinde 1700'lü yıllarda bile arıcılık yapıldığını kaydetti.

        Müzenin ziyaretçilerini arıcılık tarihinde yolculuğa çıkardığını belirten Türk, "Yeni neslin atalarının hangi şartlarda arıcılık yaptığını, arıcılığın zorluklarını müzede göstermek istedik. Bu yönüyle burası örnek bir müze. Çadır şartlarında atalarımız bu işe sahip çıktı. Şimdi bizim nesil de biraz daha iyi şartlarda sahip çıkıyor. Gelecek nesil de daha modern şartlarda arıcılığa sahip çıkacak." ifadelerini kullandı.

        - Çam balı da tanıtılıyor

        Türk, önceki dönemlerde balın nasıl hasat edildiğinin, peteğin nasıl oluşturulduğunun, kovanların hayvan sırtlarında taşınarak nasıl arıcılık yapıldığının müzede gösterildiğini dile getirdi.

        Ziyaretçilerin müzede arıların bal yapım aşamalarını da görebildiğini söyleyen Türk, "Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde özel müzeler kapsamında olan Muğla Arıcılık Müzesi ile Muğla arıcılığını ve dünyaca ünlü çam balını öne çıkarmayı da amaçlıyoruz." dedi.

        Yaklaşık 230 metrekare alanda oluşan Muğla Arıcılık Müzesi'nde bal ürünlerinin tanıtımının ve satışının yapıldığı bir alan da bulunuyor. Müzeyi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra öğrenciler de gezerek bilgi alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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