Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Cem Tuncel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Marmaris Şehir Stadyumu'nda kutlama töreni gerçekleştirildi. Törende saygı duruşu ve Askeri Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bayram kutlama mesajının okunmasının ardından Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Cem Tuncel günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

        Zeybek, jimnastik, modern dans, aikido, halk oyunları gösterilerinin ardından şiirler okundu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Andını öğrenciler seslendirdi.

        Çeşitli yarışmalarda derece elde edenlere ödülleri verildi. Kutlamalar geçit töreniyle son buldu.

        İlçedeki okulların bahçelerinde de kutlama törenleri gerçekleştirildi.

        - Askeri gemiler kapılarını vatandaşlara açtı

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kılıç sınıfı TCG Zıpkın hücumbot Marmaris Cruise Port Büyük İskele'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı TCSG-904 botu, Marmaris Yat Limanı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı.

        - Bodrum

        Bodrum ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından öğrenciler kortej yürüyüşü ile Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ne gitti. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada, Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Çeşitli spor dalları ile resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, gösteriler sunuldu.

        İlçedeki kutlamalarda, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünün organizasyonuyla Kumbahçe açıklarında deniz seyri gerçekleştirildi. Yelkenli teknelerde yat yarışçıları, optimist ve ILCA sınıfı yelkenciler, çevredeki denizciler ve marina görevlilerinin katıldığı etkinlik Bodrum Limanı'nda tamamlandı.

        İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-302 botu, Bodrum Limanı'nda ziyarete açıldı. Öğrenciler ve diğer vatandaşlar botu gezip, fotoğraf çektirdi.

        - Fethiye

        İlçedeki Özgecan Anıtı’nda toplanan grup, Türk bayrakları eşliğinde Beşkaza Meydanı'na yürüdü.

        Burada, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Özer Olgun Kültür Merkezi önünde halk oyunları, jimnastik gösterisi ve gençlerin konserleri yer aldı. Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Aile hekimliğinde dehşet anları! Doktora bıçakla saldırdı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Araç kiralamak isterken dolandırıldı
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        "Geleceğimiz size emanet gençler"
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Trabzonspor, Avcı'yla çıkışa geçti
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        Yanardağ patlaması böyle görüntülendi!
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        İstanbul'da terör estirdiler: Hem makas atıp çarptı, hem de silahla yaraladı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        Muğla Arıcılık Müzesi'nde asırlık gelenekler yaşatılıyor
        Muğla Arıcılık Müzesi'nde asırlık gelenekler yaşatılıyor
        Muğla'da gençler 19 Mayıs'ı kürek çekerek kutladı
        Muğla'da gençler 19 Mayıs'ı kürek çekerek kutladı
        Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Marmaris'te 35 kaçak göçmen kurtarıldı
        Marmaris'te 35 kaçak göçmen kurtarıldı
        Marmaris açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Marmaris açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı