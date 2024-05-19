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        Letoon Antik Kenti'nde konser düzenlendi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçılar Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney'in sahne aldığı konser gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:01
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        Letoon Antik Kenti'nde konser düzenlendi
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti’nde ünlü sanatçılar Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney'in sahne aldığı konser gerçekleştirildi.

        Seydikemer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede düzenlenen Domates Festivali kapsamında, 30 yıl aradan sonra yeniden, Letoon Antik Kenti'nde ünlü sanatçıların halkla buluştuğu bildirildi.

        Konsere yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı belirtilen açıklamada, Bedia Akartür, Coşkun Sabah, Gökhan Güney'in sahneye çıktığı kaydedildi.

        Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise konserde şunları ifade etti:

        "Letoon Antik Kenti, tarih ve kültür açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu festivali hem antik kenti canlandırmak hem de sanatı ve müziği Seydikemer halkıyla buluşturmak amacıyla düzenledik. Ziraat mühendisi olarak Kumluova ve çevresinin arılı hormonsuz domatesini dünyaya tanıtmak için böyle bir geleneği sürdürmek istedik"

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