Bodrum'a "Mein Schiff 6" kruvaziyeri 2 bin 571 yolcu getirdi

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi. Yolculardan bazıları da bisikletle şehir turuna çıktı.

Malta Bayraklı 281 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Kandiye Limanı'ndan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 571 yolcu ile 910 personel bulunuyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff 6" isimli kruvaziyer ile 2 bin 571 yolcu geldi.

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