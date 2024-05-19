Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yendi.
Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip 14-16 önde tamamladı.
Seride 1-0 öne geçerek galibiyet sevinci yaşayan Yenimahalle Belediyespor, serinin ikinci maçında 21 Mayıs Salı günü aynı salona konuk olacak.
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