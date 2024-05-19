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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi

        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:08
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi final serisi
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        Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yendi.

        Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da konuk ekip 14-16 önde tamamladı.

        Seride 1-0 öne geçerek galibiyet sevinci yaşayan Yenimahalle Belediyespor, serinin ikinci maçında 21 Mayıs Salı günü aynı salona konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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