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        Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'da sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:01 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:01
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        Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'da sona erdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 500 erkek ve 311 kadın sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Final karşılamalarının ardından erkekler 46 kiloda Berat Akduman, 48 kiloda Egeberk Özer, 50 kiloda Enes Kaan Başarır, 52 kiloda Ramazan Alptekin, 54 kiloda Furkan Avar, 57 kiloda Salih Acay, 60 kiloda Mehmet Enes Şanlı, 63 kiloda Hakan Arda İlgün, 66 kiloda Selçuk Efe Şentürk, 70 kiloda Davut Saydam, 75 kiloda Hamza Yağız Dülgar, 80 kiloda Toprak Salman, +80 kiloda ise Batu Baş, Türkiye şampiyonu oldu.

        Kadınlarda ise 46 kiloda Azra Nur Çetin, 48 kiloda Sude Naz Efil, 50 kiloda Kübra Çiçek, 52 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Azra Ocak, 57 kiloda Ecrin Özkan, 60 kiloda Pınar Elcik, 63 kiloda Elif Eldan, 66 kiloda Busenur Yazan, 70 kiloda Fatma Toktay, 75 kiloda Sedef Nergis, 80 kiloda Melisa Eroğlu, +80 kiloda ise Miray Doğru şampiyonluğu kazandı.

        Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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