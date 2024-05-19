Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla'da sona erdi

Kadınlarda ise 46 kiloda Azra Nur Çetin, 48 kiloda Sude Naz Efil, 50 kiloda Kübra Çiçek, 52 kiloda Ecrin Alp, 54 kiloda Azra Ocak, 57 kiloda Ecrin Özkan, 60 kiloda Pınar Elcik, 63 kiloda Elif Eldan, 66 kiloda Busenur Yazan, 70 kiloda Fatma Toktay, 75 kiloda Sedef Nergis, 80 kiloda Melisa Eroğlu, +80 kiloda ise Miray Doğru şampiyonluğu kazandı.

Final karşılamalarının ardından erkekler 46 kiloda Berat Akduman, 48 kiloda Egeberk Özer, 50 kiloda Enes Kaan Başarır, 52 kiloda Ramazan Alptekin, 54 kiloda Furkan Avar, 57 kiloda Salih Acay, 60 kiloda Mehmet Enes Şanlı, 63 kiloda Hakan Arda İlgün, 66 kiloda Selçuk Efe Şentürk, 70 kiloda Davut Saydam, 75 kiloda Hamza Yağız Dülgar, 80 kiloda Toprak Salman, +80 kiloda ise Batu Baş, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 500 erkek ve 311 kadın sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

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