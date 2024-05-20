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        Muğla'da 19 Mayıs'a özel gençlik konseri düzenlendi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençlik konserinde Ayna grubu ve İlyas Yalçıntaş sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 00:45 Güncelleme: 20.05.2024 - 00:45
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        Muğla'da 19 Mayıs'a özel gençlik konseri düzenlendi
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençlik konserinde Ayna grubu ve İlyas Yalçıntaş sahne aldı.

        Seydikemer Belediyesi tarafından düzenlenen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

        Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sanatçılar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Gençlerin bayramına yakışır sanatçıları ilçeye getirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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