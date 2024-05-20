Muğla'da 19 Mayıs'a özel gençlik konseri düzenlendi

Gençlerin bayramına yakışır sanatçıları ilçeye getirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Seydikemer Belediyesi tarafından düzenlenen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençlik konserinde Ayna grubu ve İlyas Yalçıntaş sahne aldı.

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