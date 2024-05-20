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        Marmaris açıklarındaki teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:05
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        Marmaris açıklarındaki teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

        Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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