Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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