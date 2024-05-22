Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 2,5 ton atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların katıldığı temizlik çalışmasında denizden 2,5 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi etkinliği düzenlendi.

Bitez Koyu'nda dalgıçların da katıldığı deniz dibi temizliğinde cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi çok sayıda atık toplandı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Çalışmalar sonucu denizden yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.