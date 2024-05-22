Bodrum, Resilient Lady kruvaziyeriyle gelen 2355 turisti ağırladı

Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gemiden inen, çoğunluğunu ABD ve İngiltere vatandaşlarının oluşturduğu turistler sahil bandında yürüyüş yaptı.

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