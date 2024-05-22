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        Muğla'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:40
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        Muğla'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Bozarmut Mahallesi'nde, 18 Mayıs'ta H.İ.K'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Nevfel Emir Güldürüm'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Güldürüm, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakımda tedavisi süren çocuk, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi Bozarmut Mahallesi Aşağı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Yaşanan kaza çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde çocuğa, iki arkadaşıyla oynarken karşıya geçmek için koştuğu sırada aracın çarptığı, kazanın ardından diğer çocukların da bölgeye koştuğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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