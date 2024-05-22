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        Muğla'da köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, köprü ayağına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:50 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:50
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        Muğla'da köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, köprü ayağına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 34 TV 9740 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolu Üniversite Köprülü Kavşak'ta beton köprünün ayağına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan Z.T. ve H.K. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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