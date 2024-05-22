Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Dün Dalyan Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve geri dönmeyen Üzeyir Erbil'in (81) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, evine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki narenciye bahçesinde Erbil'in cesedi bulundu.
Erbil'in cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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