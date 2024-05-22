Muğla'da ambulans uçak omurga kırığı bulunan genç için havalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi travma servisinde tedavi gören Baran Demir için ileri tetkik ve tedavi uygulanmasına karar verildi.

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