Muğla'da ambulans uçak omurga kırığı bulunan genç için havalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, omurga kırığı bulunan 17 yaşındaki genç, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, omurga kırığı bulunan 17 yaşındaki genç, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi travma servisinde tedavi gören Baran Demir için ileri tetkik ve tedavi uygulanmasına karar verildi.
Doktorların tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesine karar verdiği hasta için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunuldu.
Talebin olumlu karşılanması üzerine havalanan ambulans uçak, Milas-Bodrum havalimanına indi.
Ambulansla tedavi gördüğü hastaneden havalimanına getirilen Demir, uçağa alınarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
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