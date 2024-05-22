Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 126 kişi yakalandı
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 126 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 126 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında 32'si kesinleşmiş hapis cezası ve 94'ü çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 126 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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