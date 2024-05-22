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        Muğla'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 66 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:57
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        Muğla'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 66 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve ilçe jandarma ekibi yönlendirildi.

        Ekipler, 10'u çocuk 66 düzensiz göçmeni botla alarak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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