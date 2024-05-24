Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 arıcıya damızlık ana arı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 arıcıya damızlık ana arı dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) işbirliğinde "Muğla Arısının Seleksiyon ve Islahının Sürdürülebilirliği Projesi" kapsamında İncirköy Mahallesi'ndeki arılıkta tören düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, yaptığı konuşmada, Muğla arısının hastalıklara karşı ıslah modeliyle dayanıklı hale gelmesi için mücadele edildiğini söyledi.

        Suni tohumlamayla ıslah projelerine başta Muğla olmak üzere, tüm ülkede destek vereceklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Tüm güçlüklere rağmen bal üretimi yapan kadın üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bakanlığımız ilk kez kadın üreticilerimize pozitif ayrımcılık yapacak. 30 yaş altı gençler ve kadın üreticilerimiz bir destek alıyorsa bunun 0,7 kat sayısı kadar fark alacak. İşletme bir aile işletmesiyle yine verdiğimiz desteğin bire bir fazlasını alacak. Aile işletmesiyle kovan başına 100 lira destek alıyorsa bu 200 lira olacak. İşletme sahibi kadın ise buna göre tam 270 lira destek alacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene kırsalı desteklemeyi çok daha ön plana aldık. Arıcılarımızı destekleyeceğiz. Arıcılık yönetmeliğimiz dün itibarıyla çıktı. Buna göre arıcılarımıza belli haklar veriyoruz."

        Konuşmaların ardından, 20 arıcıya 5'er damızlık ana arı verildi. Programda, bir ana arının suni tohumlanması gerçekleştirildi.

        Törene, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile MAYBİR Başkanı Veli Türk katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1797 yolcu geldi
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1797 yolcu geldi
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiyespor'da Enes gitti
        Fethiyespor'da Enes gitti
        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da 27 kaçak göçmen kurtarıldı, 8 kaçak göçmen yakalandı