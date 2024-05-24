Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı

        Muğla'nın Datça ilçesinde Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı.

        Datça Kültür Sanat Dayanışması öncülüğünde, Datça Belediyesinin katkılarıyla "göç" temasıyla gerçekleştirilen festivalin açılış töreni, İskele Mahallesi Atatürk Kent Parkı'nda yapıldı.

        İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festivalde kültür sanat etkinlikleri, yazar ve okuyucu buluşmalarının yanı sıra konser, müzik dinletileri ve gösteriler yer alacak.

        Festivalde sanatçı Suavi de konser verecek.

        26 Mayıs'ta sona erecek festivalde yiyecek, içecek, el emeği ve yöresel ürünlerin olduğu stantlar da bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Muğla'da arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı
        Muğla'da arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı
        Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1797 yolcu geldi
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1797 yolcu geldi
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiyespor'da Enes gitti
        Fethiyespor'da Enes gitti
        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı