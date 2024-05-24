Datça'da Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı.
Muğla'nın Datça ilçesinde Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı.
Datça Kültür Sanat Dayanışması öncülüğünde, Datça Belediyesinin katkılarıyla "göç" temasıyla gerçekleştirilen festivalin açılış töreni, İskele Mahallesi Atatürk Kent Parkı'nda yapıldı.
İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festivalde kültür sanat etkinlikleri, yazar ve okuyucu buluşmalarının yanı sıra konser, müzik dinletileri ve gösteriler yer alacak.
Festivalde sanatçı Suavi de konser verecek.
26 Mayıs'ta sona erecek festivalde yiyecek, içecek, el emeği ve yöresel ürünlerin olduğu stantlar da bulunuyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.