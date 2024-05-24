Datça'da Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı

26 Mayıs'ta sona erecek festivalde yiyecek, içecek, el emeği ve yöresel ürünlerin olduğu stantlar da bulunuyor.

İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festivalde kültür sanat etkinlikleri, yazar ve okuyucu buluşmalarının yanı sıra konser, müzik dinletileri ve gösteriler yer alacak.

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