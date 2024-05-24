Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 2. turu
Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan
Bodrum FK: Sousa, Celuska, Samet Yalçın (Dk. 105 Tunahan AKpınar), Kenan Özer (Dk. 81 Haqı Osman, Dk. 91 Ege Birsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Celal Dumanlı), Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 90 Brazao)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 99 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 63 Hakan Barış), Verheydt (Dk. 114 Ahmet Sağat), Nalepa, Eren Aydın, Geraldo (Dk. 84 Suat Kaya), Erkan Kaş
Sarı kartlar: Dk.17 Verheydt, Dk. 38 Geraldo, Dk. 65 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Eren Aydın, Dk. 105 Ologo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 67 Mohammed, Dk. 90 Brazao, Dk. 105 Celal Dumanlı (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 105 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)
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