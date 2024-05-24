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        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:47
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        Muğla açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında, Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen ve içinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot durduruldu.

        Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da yer aldığı 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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